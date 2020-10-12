Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

В среду, 14 октября, православные и грекокатолики отмечают один из самых почитаемых в народе праздников — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Этого дня с нетерпением ждут люди, которые еще не нашли свою вторую половинку. Причем об удачном браке просят не только девушки, но и холостяки. В украинских храмах, где есть образ Покрова Пресвятой Богородицы, в этот день не протолкнуться. Верующие выстраиваются в длинные очереди, чтобы подарить Деве Марии рушничок, повязав его возле иконы, и помолиться о том, чтобы Бог благословил на создание крепкой семьи, в которой царили бы любовь и согласие. Не зря в народе говорят: «Свята Покрова в церкві стояла та хороших людей парувала».

История праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается с 1164 года. А установил его князь Андрей Боголюбский в память о чуде, которое, согласно церковному преданию, произошло в 910 году в осажденном сарацинами Константинополе. Верующие собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, и молили Господа защитить город от врагов. Находившийся в церкви юродивый по имени Андрей и его ученик, знатный византийский юноша Епифаний, увидели шедшую по воздуху Богородицу в окружении святых, которые пели духовные песнопения. Дева Мария начала молиться за всех христиан, а потом, сняв с головы сияющее покрывало — омофор, распростерла его над стоявшими в храме, как бы защищая их от всех бед. Затем Богородица исчезла. Вскоре после этого события враги отступили от Константинополя.

В Украине на Покров всегда отмечался также День казачества. Казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей и часто обращались к ней в молитвах, прося защитить от вражеских пуль и сабель и дать мудрый совет. Например, при выборе кошевого атамана. Кстати, выбирали атаманов именно на Покров. Позже в этот день стали отмечать также годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА). А с 2014 года 14 октября стало Днем защитника Украины.

Традиции праздника

В Украине на Покров женщины вставали до восхода солнца, чтобы «загнать в дом тепло» — первый раз растопить печь. Такой традиции придерживались потому, что, согласно поверью, тогда «тепло буде триматися у хаті всю зиму».

Рано утром в праздник девчата наперегонки бежали на службу в храм, чтобы поскорее поставить свечу перед образом Пресвятой Богородицы, повязать рушничок и попросить о счастливом замужестве. Кроме слов церковной молитвы, были и народные приговорки. Например: «Матінко Господня, на тобі від мене, дай мені від себе. Як я тебе покриваю, так i ти мене покрий» или «Свята Мати, Покровонько, покрий мою головоньку хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою». Согласно поверью, та, которая раньше свечу поставит, быстрее и мужа найдет.

С Покрова у наших предков начинался период молодежных «вечорниць» и свадеб, которые надо было сыграть до начала Рождественского поста, 28 ноября).

Что можно делать в праздничный день

Верующие люди обязательно посещают в этот день храм, чтобы помолиться на литургии за своих близких. Девушки и парни просят Богородицу о счастливой семейной жизни. Женщины замужние также считают пресвятую Деву своей заступницей, помогающей строить отношения с супругом и защищающей семью от всяких напастей.

Существует старинный обряд благословения матерью детей на весь год. Дети становятся на колени, а мама прикладывает к голове каждого ребенка икону Богородицы говорит: «Як покровом на Покрову накривала Матiр Божа землю вiд усяких бiд, так i я приступаю до своєї дитини. Як Матiр Божа, Цариця Господня, покровом землю усю накриває, так i я плiд лона свого накриваю вiд всякої напастi. В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа. Амiнь».

Еще одна древняя украинская традиция — на Покров повесить над входной дверью рушник, который украшал икону Богородицы. Считается, что тогда все в доме будут здоровы.

Покров — лучший день для того, чтобы переселиться в новый дом и устроить новоселье. Наши предки говорили, что в таком случае «завжди пiд покровом Богородиці будеш».

В праздничный день приветствуются добрые дела, благотворительность. Люди обеспеченные могут помочь одиноким соседям, пожилым людям, детям — деньгами, продуктами, одеждой. Ведь, согласно поверью, у того, кто на Покров оденет сироту, дети и внуки в сорочке (счастливыми) родятся.

А еще праздник 14 октября — лучший день для сватанья или свадьбы. Причем «давати гарбуза» сватам на Покров не положено. Если жених не по душе, можно просто потянуть с ответом. Кстати, если жених с невестой обручились на Покров, можно сыграть свадьбу в течение трех недель после праздника.

Чего нельзя делать в праздник

Поскольку в этом году Покров пришелся на среду, постный день, верующим не следует подавать к праздничному столу мясных и молочных блюд. Благословляются рыба, овощные блюда, приготовленные на растительном масле, вино.

В этот день, как и в другие религиозные праздники, нельзя работать: убирать, стирать, гладить, шить, вязать, заниматься строительством, ремонтом, выполнять земельные и садовые работы.

Упаси Боже, ссориться в праздник с близкими.

Есть суеверие, что на Покров нежелательно брать в долг деньги.

Приметы дня Существует легенда о том, что наши предки, не успев до холодов собрать урожай в садах, стали молить Бога вернуть теплую погоду хотя бы на некоторое время. И Всевышний услышал их просьбу. С тех пор после Покрова часто приходит бабье лето. Считается, что Богородица на Покров покрывает землю листьями или первым снегом, чтобы почва набирала силы к весне. Поэтому после праздника сеять нельзя. В старину говорили: «Хто сіє по Покрові, тому нічого дати корові». А еще замечено: если 14 октября ветер дует с севера или востока, зима будет холодной и снежной, с юга — теплой, а западный ветер предвещает обильные снегопады и умеренное тепло в зимние месяцы. Если к празднику снег не выпал, не будет его и в ноябре. Сильный ветер на Покров предсказывает ветреную весну. Если журавли улетели до Покрова, зима наступит рано, а если вишня не сбросила к этому времени листья, можно ждать теплой зимы.

В этот день именины отмечают: Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман, Савва.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Рождество Богородицы, которое христиане восточного обряда отмечали 21 сентября.

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