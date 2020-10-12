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Украина

У Авакова дали пояснения по поводу розыска судьи Чауса

15:17 12 октября 2020
Деньги судьи Чауса в банке

В Национальной полиции отреагировали на информацию о том, что сбежавший из Украины судья Николай Чаус, заподозренный во взяточничестве, пропал из розыска Интерпола, и объяснили, что произошло.

Отмечается, что украинские правоохранители не прекращали розыск Николая Чауса — соответствующая информация по-прежнему размещена на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

«17 января 2020 экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 года временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса», — пояснили в Нацполиции.

Напомним, что летом прошлого года Николая Чауса видели свободно разгуливающим по улицам Кишенева. А в заинтересовались обстоятельствами вывоза судьи из Украины в Молдову.

В поле зрения правоохранителей он попал в 2016 году — Николаю Чаусу инкриминировали взяточничество. Детективы НАБУ нашли у него крупную сумму денег, спрятанную в трехлитровой банке.

Фото НАБУ.

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