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Украина

В Украину идет резкое похолодание: когда изменится погода

15:36 12 октября 2020
Осень в Киеве

В ближайшие выходные, 17−18 октября, в Украине существенно похолодает, а следующая неделя потребует включения отопления в домах.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, которая в соцсетях опубликовала показательную диаграмму для Киева и напомнила, что по правилам тепло в дома дают, когда средняя суточная температура воздуха опускается до +8 градусов и ниже.

Что же касается ближайших дней, то во вторник, 13 октября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Температура воздуха в течение дня составит + 20 + 24 градуса, прохладнее будет в западных областях, где пройдут дожди и где ожидается до + 16 + 19 градусов.

«Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесску область. В большинстве областей будет преобладать сухая погода», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 13 октября ожидается до +20 градусов, осадки маловероятны.

14 октября в западных регионах днем похолодает ​​до + 10 + 15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях — в пределах + 14 + 19 градусов, на остальной территории — до + 19 + 24 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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