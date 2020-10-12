28.16 / 28.37 33.05 / 33.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

От коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко

20:02 12 октября 2020
инна янголенко

В Харькове от коронавируса умерла участница АТО, ветеран батальона «Харьков-1» Инна Янголенко, супруга бывшего комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко. Об этом сообщили харьковские волонтеры в социальных сетях. Семья Янголенко пошла на фронт в 2014 году, и их батальон сыграл важнейшую роль в обороне Волновахи.

Инна лечилась в харьковской больнице, но исход болезни предопределила старая травма. В 2015 году автомобиль супругов Янголенко взорвали радиоуправляемой миной. Последствия были крайне тяжелыми: Инна получила баротравму легких и ушиб сердца. 11 октября старые травмы дали о себе знать, Инна Янголенко скончалась в реанимации.

У Инны остались муж Андрей Янголенко и двое сыновей. Харьковчане и все знавшие семью Янголенко приносят свои соболезнования.

инна янголенко

«Страшная потеря для семьи, друзей и Украины! Очень соболезную маме Инны, мужу Андрею Александровичу и сыновьям. Держитесь… Уверена, что похоронить Инну Янголенко надо на Аллее Славы!» — призывает волонтер Елена Харьковская.

«В 2015 году в результате теракта под авто, на котором ехали Андрей и Инна Янголенко, взорвалась мина. Супруги чудом выжили … Большинство осколков досталось легким Инны, и сейчас они просто не выдержали… Светлая память воину света — Инне… Я не забуду и буду напоминать. Инна заслужила справедливость», — рассказала депутат Татьяна Чорновол.

Фото Андрій Та Інна Янголенко/Facebook

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

микитенко

Герой Украины: стало известно имя мужчины, совершившего самосожжение на Крещатике

Сергей Глушко

Нервы сдали: Тарзан попал в реанимацию после интервью Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер