Тодуров заявил о массовом завозе в Украину российской вакцины от коронавируса

Кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса, к которой весьма прохладно отнеслись в мире.

Так, в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Украина 24» он сказал следующее: «Я думаю, что все вакцины привозят из-за рубежа. Украинских вакцин естественно нет. Каким образом и насколько они сертифицированы, легальные, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи вакцинируются российскими вакцинами» (на видео — с 16:20). В ответ на уточняющий вопрос ведущей он подчеркнул, что речь идет о препарате от COVID-19.

Тем временем в Минздраве заявили, что поставкой российских вакцин не занимаются. «Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями», — цитирует позицию МОЗ «Лига».

Фотография Бориса Тодурова из соцсетей.



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