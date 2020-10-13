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Украина

Легализацию каннабиса «внесли» в нашумевший опрос Зеленского

14:12 13 октября 2020
каннабис

В «пять вопросов Зеленского избирателям» может войти предложение о легализации в Украине медицинского каннабиса. Об этом сообщило zn.ua, ссылаясь на источники в Офисе президента. Считается, что такой пункт в опроснике поможет завлечь на участки молодых избирателей.

«Учитывая, что партия „Слуга народа“ потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев», — цитирует агентство мнение источника в Офисе президента.

Вопрос о легализации в Украине медицинского каннабиса, например, для облегчения состояния тяжелых пациентов или неизлечимо больных, активно лоббировался в 2018—2019 годах. Петиция в поддержку собрала необходимые 25 тыс. голосов, соответствующий законопроект даже успел пройти первое чтение. В октябре 2019 года депутаты от «Слуги народа» заявили, что не считают вопрос срочным, а потому торопиться с его рассмотрением не будут.

С неожиданной инициативой — устроить на местных выборах кроме голосования за кандидатов еще и опрос общественного мнения — выступил президент Владимир Зеленский. Несмотря на то, что до выборов осталось менее двух недель, вопросы для граждан пока держатся в секрете. В Офисе президента поспешили уточнить, что как бы ни ответили избиратели, у опроса все равно «не будет прямых юридических последствий».

Фото pixabay.com

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