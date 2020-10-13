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Украина

Украинский борщ встревожил российские власти, — министр

15:33 13 октября 2020
Борщ

После того, как в Украине рекомендовали включить рецепт украинского борща в национальный перечень нематериального культурного наследия страны, за чем может последовать и его внесение в список нематериального культурного наследия человечества, составляемый ЮНЕСКО, в России «забили тревогу».

Об этом сообщает министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. «Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей «Российской газете» назвали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «новым основанием для международного скандала», — пишет Ткаченко и добавляет: «Итак, мы на правильном пути».

Свою публикацию в Telegram-канале он сопровождает хэштегом #борщнаш.

Изображение Igor Lukin с сайта Pixabay.

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Украинский борщ встревожил российские власти, — министр

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