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Украина

Как 25 октября проголосовать коронавирусным больным: появилось разъяснение ЦИК

15:50 13 октября 2020
Температурный скрининг

Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации по организации голосования на местных выборах в Украине инфицированным COVID-19.

Как сообщила комиссия в Facebook, избиратель может быть допущен к голосованию при наличии у него симптомов ОРВИ — в этом случае для него выделяется отдельная кабинка.

В случае самоизоляции избирателю разрешено проголосовать дома. Для этого ему необходимо написать заявление в произвольной форме в участковую комиссию по месту голосования, приложив медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Конечный срок подачи пакета документов — до 20:00 23 октября.

Для голосования такой избиратель обязан взять с собой собственную ручку.

Напомним, 25 октября, помимо местных выборов, в Украине впервые планируют провести консультативный опрос граждан.

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