Украина из-за коронавируса закрывает единственный пункт пропуска на границе с ОРЛО

Штаб Операции объединенных сил принял решение о приостановлении пропуска гражданских лиц через КПВВ «Станица Луганская» с 15 октября. Решение мотивировано необходимостью недопущения распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В частности, в штабе констатировали, что бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области.

Пропуск граждан через КПВВ не будет осуществляться до 23:59 31 октября 2020 года.

В то же время военные допускают возможность пропуска лиц через линию разграничения при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу с 5 октября 2020 года.

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