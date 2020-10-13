Карантин в Украине продлится до 31 декабря, — Шмыгаль

Кабинет Министров на чрезвычайном заседании 13 октября примет решение о продлении адаптивного карантина до конца года. Об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, одновременно будут изменены правила организации массовых собраний граждан.

Так, в «зеленой» карантинной зоне предельное количество участников массовых мероприятий ограничат 50, в «желтой» — 30, в «оранжевой» — 20. При этом обязательным требованием является использование масок и антисептиков.

Проведение спортивных соревнований запрещать не будут, однако зрителей на них не допустят.

Новые правила вводятся для ресторанных заведений — им разрешат работать до 22:00 (исключение — работа служб доставки).

Также премьер-министр поддержал рекомендацию Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям об объявлении школьных каникул с 15 октября.

Напомним, Киев и некоторые другие города заявили о намерении закончить четверть в школах в установленное время.

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