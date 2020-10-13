Студентов отправляют на дистанционное обучение, а школьников — на досрочные каникулы: что решило правительство

Кабинет Министров на внеочередном заседании 13 октября принял решение о переводе вузов и учреждений профессионально-технического образования на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

При этом студентам рекомендуют выехать из общежитий. Исключение составят студенты и учащиеся из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, сирот, учеников/студентов из регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой.

Что касается средних школ, то им рекомендуют начать осенние каникулы досрочно, с 15 октября.

Впрочем, поскольку решение об организации учебного процесса принимают на местах, во многих городах, включая Киев, к этой рекомендации не прислушались. Там каникулы начнутся в нормативные сроки. На данный момент список «непослушных» включает Харьков, Николаев, Херсон, Житомир, Черновцы.

Тем временем в Главном управлении школьного образования МОН отмечают, что по состоянию на 12 октября на самоизоляции находились около 6 тысяч педагогов, а 315 учебных заведений полностью перешли на дистанционное обучение.

Напомним, карантинные ограничения в Украине продлятся до 31 декабря.



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