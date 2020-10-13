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Украина

"Возвращаюсь к работе": Порошенко сообщил, что полностью излечился от коронавируса

19:16 13 октября 2020
«Возвращаюсь к работе»: Порошенко сообщил, что полностью излечился от коронавируса

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который был инфицирован коронавирусом в начале сентября, 13 октября получил отрицательный тест на коронавирус и уже 14 октября намерен вернуться к работе. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Народный депутат записал видео, в котором поблагодарил медиков, назвав их «настоящими защитниками» и поздравив с Днем защитника Украины 14 октября.

Одновременно Порошенко призвал правительство вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом средства, использованные нецелевым образом, разработать долгосрочную стратегию борьбы с коронавирусом как минимум до конца 2021 года, запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты «по максимально низкой цене», др.

Украинцам пятый президент пожелал здоровья и назвал первым шагом в борьбе с «дилетанством и непрофессионализмом» участие в местных выборах 25 октября.

Напомним, 12 октября Петра Порошенко выписали из больницы.

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