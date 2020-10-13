Геращенко назвал единственное условие признания судом невиновности подозреваемых в убийстве Шеремета

Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета может спасти от ответственности признание судом невозможности использования некоторых доказательств в деле. Об этом в эфире Громадське заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«У них есть единственная возможность, если суд под давлением, которое они развивают, признает какие-то доказательства не подлежащими использованию. Вот их надежда», — сказал он.

При этом Геращенко подчеркнул, что у следствия были все права объявлять подозрения, поскольку дело «не вешали на первого встречного» и следствие всегда называют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь «подозреваемыми в возможном убийстве Шеремета», а не «убийцами».

Напомним, накануне в Киеве сторонники Андрея Антоненко (Риффмастера) попытались не выпустить с территории суда автозак с подследственным. В стычках пострадали несколько человек.

Фото МВД Украины

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