28.21 / 28.41 33.06 / 33.47
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Геращенко назвал единственное условие признания судом невиновности подозреваемых в убийстве Шеремета

21:41 13 октября 2020
Антон Геращенко

Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета может спасти от ответственности признание судом невозможности использования некоторых доказательств в деле. Об этом в эфире Громадське заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«У них есть единственная возможность, если суд под давлением, которое они развивают, признает какие-то доказательства не подлежащими использованию. Вот их надежда», — сказал он.

При этом Геращенко подчеркнул, что у следствия были все права объявлять подозрения, поскольку дело «не вешали на первого встречного» и следствие всегда называют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь «подозреваемыми в возможном убийстве Шеремета», а не «убийцами».

Напомним, накануне в Киеве сторонники Андрея Антоненко (Риффмастера) попытались не выпустить с территории суда автозак с подследственным. В стычках пострадали несколько человек.

Фото МВД Украины

318

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

Умер известный клипмейкер Дима Манифест: в сети волна скорби украинских звезд

Умер известный клипмейкер Дима Манифест: в сети волна скорби украинских звезд

Владимир Зеленский

Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер