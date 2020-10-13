28.21 / 28.41 33.06 / 33.47
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

22:41 13 октября 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский снова был вынужден снять защитную маску на публике, так как напугал своим видом ребенка.

Инцидент произошел у мемориала Качиньского в Одессе, где глава государства возложид цветы вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

На видео, появившемся в сети, Зеленский пытается поздороваться с ребенком, а тот неоднозначно реагирует на лицо в маске.

Напомним, президент Украины не впервые нарушает карантинные нормы. Так, в августе он делал покупки в супермаркете на Донбассе и снял маску ради селфи с покупателями, а в июне и вовсе пил кофе в кафе Хмельницкого в то время, когда подобные заведения не должны были принимать посетителей.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

Умер известный клипмейкер Дима Манифест: в сети волна скорби украинских звезд

Умер известный клипмейкер Дима Манифест: в сети волна скорби украинских звезд

Владимир Зеленский

Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер