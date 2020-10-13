Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Президент Владимир Зеленский снова был вынужден снять защитную маску на публике, так как напугал своим видом ребенка.

Инцидент произошел у мемориала Качиньского в Одессе, где глава государства возложид цветы вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

На видео, появившемся в сети, Зеленский пытается поздороваться с ребенком, а тот неоднозначно реагирует на лицо в маске.

Напомним, президент Украины не впервые нарушает карантинные нормы. Так, в августе он делал покупки в супермаркете на Донбассе и снял маску ради селфи с покупателями, а в июне и вовсе пил кофе в кафе Хмельницкого в то время, когда подобные заведения не должны были принимать посетителей.



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