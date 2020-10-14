Доктор Комаровский увидел агонию Украины при Зеленском

Известный педиатр Евгений Комаровский, голосовавший во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского, заявил о своем разочаровании происходящим в стране, использовав при этом слово «агония», пишет «Гордон».

Медик, отметив, что наибольшее разочарование вызывает окружение Зеленского, добавил: «У меня сейчас все время ощущение агонии. Агонии государства! Когда реально крутые люди, профессионалы на хрен никому не нужны, а какая-то шантрапа бегает вокруг президента». Не упоминая фамилии, он охарактеризовал президентское окружение как людей «без образования, без интеллекта, которые вообще ни хрена не понимают в элементарном».

В качестве примера он привел страничку Владимира Зеленского в Instagram, где люди, ведущие ее, позволяют себе размещать фото президента «с разрезанной пополам головой»: «Это называется профессионализм! Вне всякого сомнения, трудно найти специалиста в международных отношениях, но найти специалиста, который разбирается в Instagram, проще».

Евгений Комаровский сказал, что «очень любит Владимира Александровича», но считает, что у него «ни фига не получится».

«Ситуация сложная. Потому что тебе все время надо принимать очень жесткие решения и нельзя никому верить. Никому!» — заявил он. По его словам, сейчас Зеленскому нужно «собраться и изо всех сил подготовить почву для того, чтобы преемник не мог повторить те же ошибки». Он, в частности, считает, что на данном этапе следует «протянуть сокращение Рады» и «разогнать все, что можно разогнать».

Ранее доктор Комаровский поделился подробностями своего отпуска в Турции, где он поймал ядовитую рыбу фугу.

Фото Евгения Комаровского из социальных сетей.



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