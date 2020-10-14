После болезни Порошенко впервые появился на публике
Пятый президент Украины Петр Порошенко, перенесший COVID-19 и накануне получивший отрицательный результат ПЦР-тестирования, впервые появился на публике.
14 октября, в День защитника Украины, он вместе с супругой Мариной пришел в Зал памяти Министерства обороны. После перенесенной болезни Порошенко изменился — в сети обратили внимание на то, что он сильно похудел. Некоторые утверждают, что сейчас Петр Алексеевич выглядит помолодевшим.
В Зал памяти супруги Порошенко пришли в темных костюмах. В отличии от жены, Петр Порошенко был без медицинской маски.
Он напомнил, что День защитников Украины стали отмечать с 2014 года и что этот праздник не только мужской — среди тех, кто защищает страну, много женщин.
Ранее Марина Порошенко рассказывала, что муж тяжело переносил COVID-19 — у него была двусторонняя пневмония. Она сопровождалась сгущением крови, что не позволяло медикам взять ее для анализов.
Фото Петра Порошенко из соцсетей.260
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