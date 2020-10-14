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Украина

После болезни Порошенко впервые появился на публике

10:13 14 октября 2020
Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко, перенесший COVID-19 и накануне получивший отрицательный результат ПЦР-тестирования, впервые появился на публике.

14 октября, в День защитника Украины, он вместе с супругой Мариной пришел в Зал памяти Министерства обороны. После перенесенной болезни Порошенко изменился — в сети обратили внимание на то, что он сильно похудел. Некоторые утверждают, что сейчас Петр Алексеевич выглядит помолодевшим.

В Зал памяти супруги Порошенко пришли в темных костюмах. В отличии от жены, Петр Порошенко был без медицинской маски.

Он напомнил, что День защитников Украины стали отмечать с 2014 года и что этот праздник не только мужской — среди тех, кто защищает страну, много женщин.

Ранее Марина Порошенко рассказывала, что муж тяжело переносил COVID-19 — у него была двусторонняя пневмония. Она сопровождалась сгущением крови, что не позволяло медикам взять ее для анализов.

Фото Петра Порошенко из соцсетей.

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