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Украина

Перемену во внешности заметили у экс-премьера Алексея Гончарука

10:34 14 октября 2020
Алексей Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отправленный в отставку в марте этого года, пробыв на этом посту около полугода, опубликовал фотографию из здания Государственного департамента США — в сети обратили внимание, что экс-премьер несколько прибавил в весе.

«По легенде, когда Дмитрий Киселев (российский пропагандист, замгендиректора Всероссийской государственной ТРК. — Авт.) заходит в здание Госдепа, то начинает называть Путина диктатором и разговаривать на чистом украинском. Но это всего лишь легенда. Провел в Госдепе на днях несколько очень продуктивных встреч», — таким комментарием Алексей Гончарук сопроводил селфи.

Один из комментаторов написал под этим постом, что экс-премьер «разжирел». Кстати, такое фото экс-премьер размещал в соцсетях в мае этого года.

Многие из интернет-пользователей вспоминали Алексею Гончаруку самокат, на котором тот катался по Кабмину, и спрашивали, почему он не использует это транспортное средство в здании Госдепа.

Фото со странички Алексея Гончарука в соцсетях.

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