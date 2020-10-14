28.25 / 28.40 33.09 / 33.40
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Аномальную зиму предрекли украинцам

11:42 14 октября 2020
Аномальную зиму предрекли украинцам

Грядущая зима обещает быть аномальной и охарактеризуется незначительными морозами. Зато возможны ледяные дожди и сильный ветер, рассказала Вестям начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она сослалась на данные метеорологической организации при ООН, в соответствии с которыми погода до 2025 года будет самой теплой за всю историю синоптических наблюдений.

Даже повышение среднегодовой температуры воздуха в нашей стране теперь идет намного быстрее, чем прогнозировалось ранее, что в первую очередь связано с географическим расположением Украины.

Напомним, Покров Пресвятой Богородицы считался днем, определяющим погоду на ближайшую зиму.

Фото pikabu.ru/

1521

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

Аномальную зиму предрекли украинцам

Аномальную зиму предрекли украинцам

Евгений Комаровский

Доктор Комаровский увидел агонию Украины при Зеленском

Молодые Михаил Ефремов и Ксения Качалина

Дочь Михаила Ефремова получила «украинский подарок»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер