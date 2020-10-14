Аномальную зиму предрекли украинцам

Грядущая зима обещает быть аномальной и охарактеризуется незначительными морозами. Зато возможны ледяные дожди и сильный ветер, рассказала Вестям начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она сослалась на данные метеорологической организации при ООН, в соответствии с которыми погода до 2025 года будет самой теплой за всю историю синоптических наблюдений.

Даже повышение среднегодовой температуры воздуха в нашей стране теперь идет намного быстрее, чем прогнозировалось ранее, что в первую очередь связано с географическим расположением Украины.

Напомним, Покров Пресвятой Богородицы считался днем, определяющим погоду на ближайшую зиму.

Фото pikabu.ru/

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