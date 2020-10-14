Виктор Ляшко объяснил подвох с российской вакциной от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после недавнего заявления известного кардиолога Бориса Тодурова о том, что многие украинские семьи вакцинируются российским препаратом от коронавируса, сказал, что до выяснения того, формирует ли организм «имунный ответ» на лекарство, оно является лишь «кандидатом», а не вакциной.

На своей страничке в социальных сетях он опубликовал пост, сравнив российскую вакцину с хоккеем, в котором одна из команд, ведущая по итогам двух периодов, заявляет о своей победе.

«А как же третий период? В нем же можно было бы отыграться или проиграть по полной. К чему все это я рассказываю. Именно так в моих глазах выглядит поспешная регистрация вакцины „Спутник V“. Клинические испытания любых лекарств, и вакцин в том числе, состоят из трех фаз, последняя — самая массовая и важная, к ней как раз мировые лидеры по разработке и изготовлению вакцин и привлекают десятки тысяч добровольцев», — пишет Виктор Ляшко и добавляет, что у международной вирусологии есть немало негативного опыта, когда с «кандидатом» в вакцины возникали проблемы на третьей фазе исследований.

Он, в частности, упомянул несколько десятков препаратов, которые разрабатывались как вакцины от ВИЧ и гепатита С: «У людей, которым делали прививки, появлялись антитела, появлялась Т-клеточная память. Но вирус бежал от иммунного ответа».

Отметив, что для проверки препарата необходим третий «эпидемиологический» тайм, Виктор Ляшко добавил: «Именно в нем мы и узнаем, кто победил и является ли разработка вакцины успешной. Иными словами, формирует вакцина иммунный ответ организма или нет. Поэтому пока эти результаты не получены, это не вакцина, это — кандидат».

Напомним, что о вакцинировании российским препаратом сообщал оппозиционный нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay.

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