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Украина

Зеленский задал первый вопрос из своего нашумевшего опроса

14:30 14 октября 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский выполнил обещание и 14 октября озвучил первый вопрос, который зададут украинцам во время опроса на избирательных участках 25 октября.

«Вопрос первый. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?», — сказал он, призвав прийти 25 октября на избирательный участок.

О других вопросах расскажут в течение следующих четырех дней — по одному вопросу в день.

Напомним, в Офисе президента пояснили, что у опроса «не будет прямых юридических последствий».

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