В Минске украинского посла вызвали "на ковер" из-за "переманивания" белорусских айтишников в Украину

В Беларуси украинскому послу Игорю Кизиму вручили ноту из-за указа президента Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

В белорусском МИД назвали указ украинского президента «недружественным и дискриминационным», а также «граничащим с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь».

По мнению официального Минска, документ подрывает доверие в двусторонних отношениях Беларуси и Украины.

«В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью», — заявили в МИД.

Кроме того, Минск пригрозил Киеву ответными мерами для защиты национальных интересов.

Напомним, 4 октября Зеленский издал указ о намерениях, пообещав для высококвалифицированных IT-специалистов из Беларуси упрощенное получение вида на жительство и разрешения на работу, а также продление срока разрешенного пребывания в Украине.

Фото DW

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