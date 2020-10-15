«Это дно»: у Зеленского ответили на скандал вокруг фото из фронтовой столовой

Глава Офиса президента Андрей Ермак возмутился появившейся в сети фотографией из солдатской столовой, на которой он и президент Зеленский уже обедают, а бойцы сидят еще без столовых приборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав информацию и реакцию соцсетей сюрреалистической.

«Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, — это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим», — пишет Ермак.

По словам чиновника, с фронта весь украинский политикум выглядит как что-то очень нездоровое. А активность соцсетей выглядит особенно циничной.

«Спасибо нашим защитникам и защитницам за очередную возможность отвлечься от абсурда политикума и увидеть настоящее, искреннее. То, ради чего мы все и работаем. На Донбассе Украина наиболее видна», — уточнил глава ОП.

Напомним, в День защитника Украины президент Зеленский на Донбассе вручил государственные награды военным и поздравил их с праздником.

Фото facebook.com/permalink

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