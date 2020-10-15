Зеленский озвучил второй вопрос для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, анонсировавший в день местных выборов 25 октября проведение социсследования, во время которого украинцам зададут пять вопросов, озвучил второй из них.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский.

Напомним, что первым вопросом значится наказание для коррупционеров — у украинцев спросят, поддерживают ли они пожизненное заключение для проворовавшихся чиновников.

Следующие вопросы будут озвучиваться по одному в день.

Вместе с тем в Офисе президента заявили, что результаты соцопроса, который планируют провести в один день с местными выборами, «не будут иметь прямых юридических последствий».

Фото с сайта президента Украины.

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