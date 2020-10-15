Алексей Давиденко: «Политики и бизнесмены всерьез обсуждают покупку российской вакцины от коронавируса»

Согласно официальной статистике, коронавирусная инфекция распространяется по планете с какой-то бешеной скоростью. К сожалению, в списке стран, где сложилась наиболее опасная ситуация, Украина не отстает. У нас стабильно растет количество подтвержденных случаев коронавируса и летальных исходов. Динамика удручающая: в марте, когда был объявлен всеукраинский карантин, медики фиксировали десятки выявленных инфицированных за сутки, сегодня эта цифра приближается к шести тысячам, а, по прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы может достичь 7000−9000 случаев. Владелец самой большой в Украине сети магазинов «Медтехника» и известный блогер Алексей Давиденко весьма жестко, часто не подбирая слов, критикует и деятельность высшего руководства страны во время пандемии, и систему здравоохранения, и поведение отечественного политикума. О масштабе нерешенных проблем и еще о многом другом он рассказал «ФАКТАМ».

«Руководство страны в конце апреля решило, что они побороли коронавирус»

— Алексей, вы очень хорошо информированы о том, как на самом деле ведется борьба с коронавирусом. Чиновники нас заверяют, что «все под контролем» и никакого негативного развития событий они не допустят. Однако, по вашим словам, «на нас надвигается коронавирусный коллапс».

— Давайте представим, что у нас не коронавирус, а обычная сезонная ОРВИ. Известно, что в такой период люди чихают и кашляют в транспорте, офисе, вузе, школе, магазине и т. д. Чем больше народа чихает, тем больше заражается. Аналогичная история и с коронавирусом. Только он протекает намного тяжелее и его летальность гораздо выше. Мы ежедневно слышим, что количество зараженных (только тех, которых выявляем) увеличивается быстрыми темпами. Причем эти люди несколько недель контактируют со здоровыми, продолжая посещать общественные места, поскольку они долго ждут результатов анализов, не понимая по симптомам, это коронавирус или обычное воспаление легких. Соответственно, нас ждет драматический рост количества заболевших. Иного пути нет.

Число заражений может серьезно вырасти еще и потому, что в Украине до последнего времени работали вузы и школы. Дети и подростки часто переносят коронавирус в легкой форме, но при этом являются разносчиками инфекции.

Система здравоохранения с этим валом не справится, поэтому и будет коллапс.

— Вы сильно возмутились бездействием руководства страны и системы здравоохранения и задали им вопрос: «Чем же вы занимались эти долбаные семь месяцев?» Убеждены, что они не сделали ничего, хотя «была возможность подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд и ужесточить меры».

— Всё в этой сфере происходит вопреки, а не благодаря. У нас с советского времени в больницах был избыток койко-мест. И все министры здравоохранения говорили, что койки надо сокращать, потому что они неэффективно используются. Но именно сейчас эти места понадобились, чтобы размещать больных с коронавирусом. Это фактически спасло ситуацию. Если бы не эти койки, коллапс системы здравоохранения наступил бы уже сегодня. Он не случился исключительно благодаря тому, что осталось в медицинской отрасли от предыдущих периодов, начиная с УССР. То есть даже то былое хреновое управление обеспечило людям возможность как-то работать, потому что руководители за эти семь месяцев, а вот это я говорю экспертно, не сделали ничего, чтобы мы смогли пережить пандемию в более легкой форме.

— А что им следовало бы сделать?

— Приведу несколько примеров. Сейчас больницы начали покупать кислородные концентраторы. Но тут же образовалась новая проблема. Концентраторы работают на электричестве. И вот, когда в отделениях стали включать одновременно пять-семь-десять концентраторов, выяснилось, что электрические сети больниц не выдерживают такую нагрузку — все тут же вырубается. То есть даже банально поменять проводку и установить пробки-автоматы там, где собирались подключать концентраторы, они за семь месяцев «не успели».

Еще надо было массово подводить к койкам кислород. Это намного дешевле, чем покупать ИВЛ-аппараты. Но это тоже сделано не было. Только сейчас начали обсуждать эту тему: «Было бы неплохо подвести кислород».

Третий вопиющий момент. У нас есть украинский производитель ИВЛ. В марте президент обещал ему поддержку: обеспечить неограниченное финансирование, помочь с кадрами, расширить производственные мощности, чтобы тот мог выдавать на-гора больше нужного оборудования. Однако потом они… забыли купить ИВЛ у этого производителя.

— Как это?

— Вот так. Взяли и забыли. Руководство страны в конце апреля решило, что они побороли коронавирус, что больше эта проблема не имеет к ним никакого отношения, и начали переправлять средства «ковидного фонда» на ремонт и строительство дорог. До конца сентября здравоохранением не занимались. Их интересовали дороги. А теперь шум стоит.

«Нужно просто понимать, что в столице ж… па уже наступила»

— А что у нас делается в глубинке, в небольших городах и райцентрах? О селах даже боюсь спрашивать.

— Сначала расскажу о ситуации в Киеве. Это город с самым большим бюджетом на развитие. Тут есть Академия медицинских наук, полно клиник и медицинских центров, плюс ведомственные больницы — железнодорожная, МВД, СБУ и т. д. И этот город задыхается. Возле больниц стоит вереница «скорых», они не успевают обслужить всех заболевших.

Что можно говорить про регионы — Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, где повышенная заражаемость? Ответ на этот вопрос известен. Нужно просто понимать, что в столице ж… па уже наступила. Если мэр Кличко не боится и говорит публично о том, что городские больницы не справляются (недавно Кличко обратился в Facebook к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в столичных государственных медучреждениях, поскольку, например, больницы Академии медицинских наук отказываются принимать пациентов с COVID-19, хотя «у них десятки оснащенных оборудованием институтов, сотни отделений, стационаров, реанимаций, тысячи больничных коек и медицинский персонал». - Авт.), то, наверное, несложно представить, что делается в остальных городах… Просто там мэры не столь медийные, чтобы донести свою позицию.

— Вы недавно рассказали, что известные украинские политики и бизнесмены обрывают ваш телефон в поисках российской вакцины от коронавируса.

— Обсуждение темы российской вакцины — это сейчас самый мейстрим в бизнес- и политтусовке. Знаю об этом не с чьего-то пересказа. Мне звонят, чтобы уточнить, не могу ли я помочь организовать процесс ее доставки сюда. Честно говоря, противно даже слушать.

— Вы едко прокомментировали их прыть: «Я считаю, лучший способ вакцинироваться российской вакциной — это сменить гражданство. И чем быстрее, тем лучше».

— Люди на полном серьезе обсуждают, как скинуться на чартерный рейс. Вот чтобы в России знакомые нашли бы вакцину, купили, загрузили чартер и через третью страну кто-то привез ее в Украину для небольшой группы политиков и предпринимателей и их семей (известно, что лидер ОПЗЖ Медведчук 6 октября побывал в Кремле, где обсудил со своим кумом Путиным возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса, хотя тот заявил, что ему необходим запрос от официального Киева. — Авт.). И людей не интересует ни то, что это страна-агрессор, ни то, что этой вакциной даже россияне сегодня массово не прививаются, так как она проходит испытания, ни то, что нет украинских сертификатов и международного подтверждения ее эффективности, ни то, что ни одна страна в мире сегодня ее не покупает. Даже прагматичные США, Великобритания, Германия и Швейцария, которые, если бы это был единственный выход и вопрос жизни и смерти, наверное, как-то разговаривали бы с Россией по поводу приобретения ее вакцины, но они даже близко таких разговоров не ведут. А вот те, наши деятели, кто весной вместо того, чтобы помочь приобрести ИВЛ-аппараты в государственные больницы, покупали и ставили их в своих спальнях, сегодня хотят оказаться первыми в очереди на российскую вакцину.

«Скорее всего, нам придется пройти через худший вариант этой истории»

— Недавно посетила частную лабораторию с хорошей репутацией, где делают ПЦР-тесты. Удивило, что сотрудники ходят по коридору без перчаток и масок. То же и в частном медцентре. На враче, контактирующем с зараженными пациентами, была только маска.

— Мы с вами должны понять, насколько устали и загнаны сотрудники лабораторий и стационаров. Они, в отличие от президента и его команды, которая семь месяцев ни хрена не делала, пахали без отпусков и практически без выходных. При этом у нас нет других анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов, кардиологов, то есть основных специалистов, которые занимаются «ковидными» пациентами.

В лабораторию каждые минуту-две заходит новый посетитель, который подозревает у себя коронавирус. Медсестра, делающая забор материала, работает на автомате, то есть ей уже абсолютно индифферентно, кто перед ней. Для нее мы все на одно лицо, через ее руки проходят сотни людей за смену. Да, я сам не раз видел, что в лабораториях медики работают в самой обычной маске, без всякой защиты. Поверьте, практически то же самое происходит и в инфекционных отделениях.

Отчасти, наверное, это правда, что у них сформировался какой-то коллективный иммунитет. К тому же надо понимать, что часть сотрудников наверняка переболели, то есть у них есть антитела, поэтому они считают, что теперь могут как-то лайтово относиться к защите. У врачей же на лбу не написано «мы переболели коронавирусом». Но все равно факт остается фактом.

Врачи сильно демотивированы. В частных клиниках еще так-сяк, все-таки там получают рыночные заработные платы. А какие зарплаты в гослабораториях и в инфекционных отделениях? Они семь месяцев спасают всех нас, рискуя жизнью, при этом получают 15 тысяч гривен, как кассир в «Новусе». Кассира можно заменить, а можно ли заменить врача в инфекционном отделении, вопрос риторический.

— Заведующая кафедрой Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская недавно написала пронзительный текст: «Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в „ковидных“ госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах». Вы тоже постоянно очень эмоционально призываете: «Не хотите, чтобы всю страну опять закрыли на жесткий карантин? Наденьте маску». Впрочем, и наш президент, и главный санврач Ляшко не раз нарушали карантинные нормы. Почему, невзирая на то, что вокруг уже полно заболевших, люди продолжают игнорировать элементарные меры безопасности? Неужели не доходит?

— И не дойдет. Я недавно написал большой пост о необходимости срочно закрыть школы. И предложил: «Если бы я был властью, то взял бы одну обыкновенную типовую общеобразовательную школу и пропустил бы всех детей через тест. Боюсь, может так оказаться, что главными разносчиками вируса окажутся наши дети. В моем окружении за последние недели массово начали выявлять коронавирус у детей школьного возраста. Практически все дети болеют бессимптомно или с такими симптомами, при которых родители чаще всего списывают это на легкую простуду или отравление. Откуда мы знаем, сколько детей вот так ходят в школу, заражают одноклассников, учителей, родственников и окружающих?»

После этого в комментариях стали возмущаться мамы: куда же девать детей и что нам с ними дома делать? К сожалению, приходится констатировать, что мы сами в большинстве своем виноваты в том, что происходит и дальше будет происходить. Большая часть людей плевала на маски, большинство бизнесменов и посетителей ресторанов и ночных клубов плевали на запреты. Родители не понимают, что лучше потерпеть, побыть в дискомфорте дома с детьми, но обезопасить себя и их и, главное, как-то остановить распространение заразы.

То есть на самом деле большая часть населения относится спустя рукава к своей прямой обязанности — жизни в общежитии. Те, кто жил в общежитии, знают, что там есть правила. А засранца рано или поздно берут за шиворот и вышвыривают. Но получается, что в нашем огромном общежитии большинство — засранцы. Значит, скорее всего, нам придется пройти через худший вариант этой истории.



«Больницам не хватает кислорода»

— Медперсонал сейчас защищен?

— Защищен. На обеспечение халатами, масками, защитными экранами, антисептиками выделяют средства городские и областные бюджеты, плюс у больниц есть фонды, еще меценаты дарят, волонтеры привозят. То есть на самом деле проблема «расходки», которая нужна для защиты, более-менее решена. Но вы должны понимать, что для центральной власти обеспечение медиков масками, халатами и всем остальным — это словно из пушки бить по воробьям. Центральная власть должна заниматься глобальными задачами — обеспечением больниц дорогим оборудованием, чего местные бюджеты не могут себе позволить. А вот тут, увы…

— Что у нас делается по части тестирования? Не раз слышала о том, что у человека тесты отрицательные, а налицо клиническая картина болезни.

— Сегодня мы можем делать максимум 30 000 тестов в сутки по всей стране. Вряд ли до конца года эта цифра превысит 40 000.

— Мы сейчас ведем речь о ПЦР?

— Да. То есть говорим о возможности увеличить мощности имеющихся лабораторий и создании новых. Массово это не происходит. Следует также понимать, что клиническая картина болезни у всех разная. Люди обращаются тогда, когда у них видимые симптомы, но при этом результат теста отрицательный. Или у них позитивный тест, но нет симптомов. К сожалению или к счастью, я не инфекционист. Надо разговаривать со специалистами, которые понимают, почему так происходит. Но и в моем окружении тоже немало тех, кто, скорее всего, переболел, поскольку у них есть антитела, однако несколько подряд сданных тестов показывали негативный результат.

— СМИ пишут, что больницам сейчас не хватает кислорода. Это правда?

— Да. И не только сейчас. Его все семь месяцев не хватает. У нас очень ограниченное количество коек имеют ИВЛ-аппараты и тем более ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. — Авт.), нет и кислородных станций, подведенных к койкам. Это можно было сделать намного проще и быстрее, но, к сожалению, есть проблема с поставщиками кислорода. Можете посмотреть запись в YouTube последнего эфира «Право на владу» на «1+1», где волонтеры из Одессы рассказали, что там кислорода осталось на две недели работы, а больницы области вообще не могут найти кислород. То есть они уже обсуждают использование технического кислорода, а не медицинского.

— Ужасная ситуация.

— Еще не ужасная. Думаю, будет хуже.

«Если завтра надо будет расширять больницы, где нам взять врачей?»

— Чем можно помочь медикам?

— Тем, что сегодня максимально все, кто может, должны уйти на удаленку. Полностью изолировать людей старшего возраста и представителей групп риска. То есть бабушкино «я выйду за хлебушком» уже не работает, тем более «пойду с соседкой посижу на лавочке». В сегодняшних реалиях это не шутки.

Понятно, что все должны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. И не открывать вузы и школы как минимум до Нового года, оставить всех на дистанционном обучении, потому что молодежь — это разносчик вируса.

Уже сейчас в каждом областном центре следует разворачивать рядом со стационарной больницей, где есть инфекционное отделение, мобильные госпитали. В выставочном центре или во Дворце спорта — в любом месте, где позволяют площади. Чтобы на расстоянии 100−200−300 метров было лечебное учреждение, куда можно быстро транспортировать в случае необходимости реанимации. Другого варианта нет.

— Вы в августе описали сцену в Монако, очевидцем которой стали. Там на центральной площади целый день ходят патрули, требующие от всех немедленно надеть маски. К туристу, который стал качать права: «Как хочу, так и хожу», тут же вызвали наряд полиции. Те не проводили никакой разъяснительной работы — молча скрутили человека и увезли. Почему же мы такие, почему сами себе создаем проблемы?

— Если бы сейчас в Швейцарии наступила анархия, ее граждане вели бы себя точно так же. Честно говоря, не думаю, что мы очень сильно отличаемся от других народов. Единственная большая разница: в Украине не работают законы. У нас никто не контролирует отсутствие масок в общественных местах и никто за это не штрафует. А штрафовать надо. И наказывать надо. И принимать непопулярные решения вроде карантина в школах, невзирая на недовольство родителей, тоже надо. Но никто не хочет брать на себя ответственность.

— Всегда спрашиваю военных, выстоим ли мы на фронте. Вас спрошу: выстоит ли Украина в этой пандемии?

— Выстоим, конечно. Только вопрос, какой ценой. И на фронте, и здесь эта цена — жизнь. Мы же знаем, сколько жизней СССР положил на алтарь победы. То же и сейчас. Сколько жизней положим на алтарь борьбы с коронавирусом? Не думаю, что выйдем победителями, честно говоря. Но система здравоохранения однозначно должна это пережить. Вариантов нет.

Я пока не знаю случаев, чтобы врачи отказывались работать с «ковидными» или массово увольнялись. Слава Богу, такой ситуации нет. А вот усталость и нехватка кадров — есть. Я на днях разговаривал с менеджментом государственного медуправления — с руководителями департаментов и сотрудниками Министерства здравоохранения. В приватных беседах они говорят: «Вот представьте, завтра вы проснулись, а у вас есть кислород, ИВЛ, пульсоксиметры, койки, тесты и т. д. Но что вы с этим всем будете делать без врачей? У нас сегодня основная боль — это люди. Если завтра надо будет расширять больницы, где нам взять врачей?» И это сегодня у них главный вопрос. Я увидел в их глазах панику. Хрен с ним, что за семь месяцев не подготовили оборудование, а вот то, что не смогли мобилизовать большее количество медицинского персонала, — очень серьезная проблема.

Напомним, как ранее писали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после недавнего заявления известного кардиолога Бориса Тодурова о том, что многие украинские семьи вакцинируются российским препаратом от коронавируса, сказал, что до выяснения того, формирует ли организм «имунный ответ» на лекарство, оно является лишь «кандидатом», а не вакциной.

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