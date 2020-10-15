Арахамия порассуждал о необходимости сокращения армии Украины

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за своих высказываний, заявил, что властям следует подумать о сокращении украинской армии. Такое заявления нардеп сделал в эфире телеканала «Украина 24» как раз в День защитника Украины.



Арахамия, который является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил обсудить инициативу, провести расчеты и больше средств направлять на перевооружение войск, чтобы увеличить их боеспособность.

Нардеп признал, что в бюджете не хватает средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году численность ВСУ составляла — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 — военнослужащие, 52 — гражданские лица. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об испытаниях ракетных комплексов, которые должны быть приняты на вооружение в ВСУ.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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