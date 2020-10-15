Верещук пришла к Гордону без бюстгальтера

Основатель интернет-издания «Гордон» и телеведущий Дмитрий Гордон выложил в соцсеть небольшой видеоролик с пришедшей к нему в гости народным депутатом Украины Ириной Верещук, на что тут же отреагировали фолловеры журналиста.

Видео появилось на страничке Дмитрия Гордона в Instagram, где он анонсировал интервью с нардепом. Многие из подписчиков них обратили внимание на то, что Ирина Верещук, надевшая облегающее платье, пренебрегла лифчиком.

Комментаторы, в основном, интересовались, что это за стиль, и критиковали Верещук. Впрочем, были и те, кому внешний вид нардепа понравился.

Фото Ирины Верещук из соцсетей.

1492

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter