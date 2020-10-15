28.23 / 28.43 33.00 / 33.41
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Верещук пришла к Гордону без бюстгальтера

11:33 15 октября 2020
Ирина Верещук

Основатель интернет-издания «Гордон» и телеведущий Дмитрий Гордон выложил в соцсеть небольшой видеоролик с пришедшей к нему в гости народным депутатом Украины Ириной Верещук, на что тут же отреагировали фолловеры журналиста.

Видео появилось на страничке Дмитрия Гордона в Instagram, где он анонсировал интервью с нардепом. Многие из подписчиков них обратили внимание на то, что Ирина Верещук, надевшая облегающее платье, пренебрегла лифчиком.

Комментаторы, в основном, интересовались, что это за стиль, и критиковали Верещук. Впрочем, были и те, кому внешний вид нардепа понравился.

Фото Ирины Верещук из соцсетей.

1492

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский

В сеть слили все пять вопросов Зеленского к украинцам

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Ирина Верещук

Верещук пришла к Гордону без бюстгальтера

Авиакатастрофа

Россия выходит из консультаций по авиакатастрофе рейса МН17

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер