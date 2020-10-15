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Украина

Донбасс становится все более депрессивным: в ОП разъяснили «второй вопрос» Зеленского

12:02 15 октября 2020
Донбасс

Создание на подконтрольной части Донбасса свободной экономической зоны  — это перспектива для всего региона. Специальные экономические условия существенно повлияют на темпы эффективной реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так в Офисе президента пояснили мотивацию второго вопроса президента Зеленского к украинцам.

В ОП подчеркнули, что сначала все будет происходить на свободной территории Донбасса, которая тоже находится под влиянием ведущейся рядом войны. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его.

Создание свободной экономической зоны позволит создать новые рабочие места, новые перспективные бизнесы, внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов.

«Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину», — считают в ОП.

«Поэтому решение вопроса, как эффективно должны восстанавливать Донбасс, будет зависеть от участия граждан в опросе 25 октября. Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет такой, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа. Каким будет этот выбор — зависит от каждого участника голосования», — добавили в Офисе.

Справка. Свободная (или специальная) экономическая зона (СЭЗ) — это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Напомним, идею создания на Донбассе свободной экономической зоны ранее озвучивал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук.

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