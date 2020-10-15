В сеть слили все пять вопросов Зеленского к украинцам

Журналист телеканала «НАШ» Макс Назаров опубликовал в своем Telegram-канале все пять вопросов, которые анонсировал президент Зеленский для опроса на местных выборах.

О первых двух вопросах «ФАКТЫ» писали.



Третьим вопросом, судя по копии документа, будет вопрос о поддержке сокращения количества народных депутатов до 300 человек.

Кроме того, президент хочет узнать мнение украинцев о легализации каннабиса в медицинских целях.



Пятый вопрос сформулирован так: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее территориальной целостности и государственного суверенитета?»

Напомним, 25 октября во время местных выборов на избирательных участках украинцам предложат ответить на пять вопросов. В первом спрашивается о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах. Второй вопрос касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Фото с сайта президента Украины.

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