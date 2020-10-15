Дожди принесут похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные

В начале недели синоптики рассказали, что уже через несколько дней в Украине резко похолодает. А пока в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд за все время метеонаблюдений. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ночь на 14 октября в столице температура не опустилась ниже + 14,5 градуса. Предыдущее рекордное значение + 12,0 °С 1993 года превышено на 2,5 градуса.

Чего же нам ждать от природы в ближайшее время? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

В пятницу, 16 октября, дожди пройдут во многих регионах Украины, кроме южных и восточных областей, прогнозирует Украинский гидрометцентр. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Закарпатье столбики термометров опустятся до отметок плюс 9−11, а в Крыму воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В субботу, 17 октября, осадки ожидаются по всей территории страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях температура местами опустится до плюс 5, а в Крыму все еще будет по-летнему тепло — до 23 градусов.

В воскресенье, 18 октября, прогнозируется сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе и севере местами будет довольно прохладно — плюс 6, в южный и восточных областях воздух прогреется до 16 градусов.

В понедельник, 19 октября, осадков не ожидается, но будет по-осеннему прохладно. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных и северных регионах ночью температура опустится до 2 градусов.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, 18 и 28 октября по всей стране пройдут дожди.

— Во второй половине месяца температура воздуха поднимется до отметок 17−18 градусов тепла, — говорит синоптик. - А по ночам будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до отметок плюс 2−4.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал в интервью «ФАКТАМ»: «К концу второй декады октября температура снизится и пойдут дожди, но не сильные. Последняя десятидневка месяца принесет похолодание, по ночам существенно упадет температура, возможны даже заморозки». До этого народный синоптик прогнозировал «ФАКТАМ», что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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