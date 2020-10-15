В оккупированном Симферополе мощно перепели Скрябина: в сети делятся впечатлениями

Украинская певица, преподаватель и автор проекта «Слухай українською!» Юлия Качула записала мощный кавер на песню группы «Скрябин». Певица из оккупированного Крыма заставила по-новому зазвучать слова песни «Чуєш Біль», записанной Андреем Кузьменко еще в 1989 году, но оставшейся не слишком известной:

«Тягнеться сива днина

Хочу втекти,

Але стіна єдина

Не дасть пройти

Тихо десь ангел грає моїх пісень

Я вже не дочекаюсь, шоб кінчився день».

В сети благодарят Юлию за мощную песню и новый взгляд на творчество Скрябина.

Напомним, ранее Юлия Качула записала песню на стихи поэтессы из Расстрелянного Возрождения и записала клип на улицах оккупированного Симферополя.

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