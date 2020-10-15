Харьков, Полтава и Черновцы — в "красной" зоне с 19 октября

В Украине расширилась «красная» карантинная зона. Теперь там не только Сумы и Канев, в список добавились областные центры Харьков, Полтава и Черновцы. Решение было принято Кабмином и обнародовано областными госадминистрациями. Новое зонирование вступает в силу с 19 октября.

Согласно новым правилам, в «красную» зону регион попадает, если больных больше 320 человек из расчета на 100 тыс. населения, а тестирований меньше 48 на каждые 100 тысяч человек.

В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются школы и вузы, не могут принимать клиентов рестораны, кинотеатры, спортзалы, фитнес-клубы.

Полный список городов и районов в красной зоне включает:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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