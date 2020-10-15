Харьков, Полтава и Черновцы — в "красной" зоне с 19 октября
В Украине расширилась «красная» карантинная зона. Теперь там не только Сумы и Канев, в список добавились областные центры Харьков, Полтава и Черновцы. Решение было принято Кабмином и обнародовано областными госадминистрациями. Новое зонирование вступает в силу с 19 октября.
Согласно новым правилам, в «красную» зону регион попадает, если больных больше 320 человек из расчета на 100 тыс. населения, а тестирований меньше 48 на каждые 100 тысяч человек.
В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются школы и вузы, не могут принимать клиентов рестораны, кинотеатры, спортзалы, фитнес-клубы.
Полный список городов и районов в красной зоне включает:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- город Сумы и Сумской район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
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