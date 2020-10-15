Транспорт останавливать не будут: Минздрав подкорректировал запреты в "красной" зоне

После того, как восемь областных центров и город Северодонецк Луганской области были отнесены в красную карантинную зону, было решено, что общественный транспорт в большинстве из населенных пунктов продолжит работу. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На большинстве территорий было принято решение не останавливать общественный транспорт. На некоторых административных территориях будут работать детские сады. А еще на некоторых административных территориях не будут останавливать работу заведения торговли», — заявил Ляшко.



Всего в «красную» карантинную зону отнесены 68 административных единиц (города и районы) в 15 областях. В Кабмине пообещали, что полный список вводимых ограничений для каждого из регионов появится позднее.

Фото pixabay.com

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