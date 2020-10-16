Жителей Донецка шокировала цена на российское "лекарство" от коронавируса

В «Народной аптеке» оккупированного Донецка появились российские таблетки от Covid-19 под названием «коронавир». Цена упаковки — 15000 рублей (это свыше 5400 гривен). Как сообщается, для курса нужно две упаковки. Медикам велено предлагать это лекарство пациентам, хотя ни о его побочных действиях, ни о его эффективности сведений нет. Люди обоснованно полагают, что это обычная афера.

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Новость о появлении панацеи и о ее зашкаливающей стоимости возмутила местных жителей, большинство которых едва сводит концы с концами. Вот что пишут в пабликах.

«Я бы его и бесплатно не пил».

«Золото, и то дешевле».

«Толченый мел по такой цене? Избавьте».

«Гарантия качества, так понимаю, как у парашюта, который, если не раскроется, можно обменять».

«А его хоть кто-то испытывал и тестировал? Или на нас будут экспериментировать?»

«Да у людей здесь зарплат таких нет. Это грабеж».

«Россия впереди планеты всей? Покупайте, вы будете первыми, кто мелом вирусы бороть научился».

«Сами жрите свое лекарство за такую сумму. В РФ таблетки делают из мела, уже не раз удостоверились».

«Хотели бы реально вылечить население, раздавали бы препарат бесплатно. Сейчас это больше похоже на аферу».

«Ну, если человек жаждет быть ограбленным? Нужно дать то, чего он хочет».

«Можно подарить на день рождения другу».

«Чистый разводняк. Лучше бы обычные антибиотики завезли».

«А там есть печать, чтобы купившим сразу „лох“ на лбу ставить?»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые нашли новые доказательства, что риски заражения коронавирусом зависят от группы крови.

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