Зеленский озвучил последние три вопроса к украинцам

После того, как в сеть слили все пять вопросов из нашумевшего опросника Владимира Зеленского, президент, до этого озвучивший два из них, не стал затягивать и рассказал о трех оставшихся сразу, не растягивая процесс на несколько дней.

Они, собственно, совпали с тем, что уже было озвучено ранее:

следует ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Напомним, что первый из вопросов касался пожизненного заключения для «крупномасштабных» коррупционеров, а второй — создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Фото с сайта президента Украины.

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