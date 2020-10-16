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Украина

Николай Тищенко заболел коронавирусом

11:11 16 октября 2020
Николай Тищенко

Коронавирусную инфекцию подтвердили у еще одного народного депутата из фракции «Слуги народа» — положительный ПЦР-тест получил Николай Тищенко.

«Температура 36,8 — поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», — пишет нардеп на своей страничке в соцсетях.

По фотографии, которую парламентарий разместил в Facebook, похоже, что он находится в больничной палате. В его руках — куча витаминов. При этом Тищенко шутит, что перешел «на запасной больничный бункер» и что «уверен в быстрой победе над заморским недугом».

Ранее о заболевании сообщал и глава фракции «слуг народа» в Раде Александр Корниенко. По словам народного депутата, никаких симптомов, кроме повышения температуры, у него не было, но после ее появления он сделал и экспресс-, и ПЦР тесты — оба не показали результата. Лишь после компьютерной томографии пульмонолог не исключила «корону».

Фото Николая Тищенко из соцсетей.

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