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Украина

Украинский министр Чернышов заболел COVID-19

12:04 16 октября 2020
Алексей Чернышов

В тот же день, когда стало известно о коронавирусе у нардепа Николая Тищенко, на самоизоляцию из-за COVID-19 отправился министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

О положительном тесте на коронавирус чиновник сообщил в видеообращении, которое разместил в соцсетях.

«Получил положительный тест, но чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Иду на две недели на самоизоляцию, но планирую оставаться в курсе дел и работать дистанционно», — сказал Чернышов.

По его словам, в министерстве уже давно практикуют работу в режиме онлайн. Так что министр надеется на то, что «в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно».

Ранее народный депутат Украины Яна Зинкевич, повторно подхватившая коронавирус, сообщила, что после 15 дней болезни ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Фото Алексея Чернышова из соцсетей.

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