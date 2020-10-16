Украинский министр Чернышов заболел COVID-19
В тот же день, когда стало известно о коронавирусе у нардепа Николая Тищенко, на самоизоляцию из-за COVID-19 отправился министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
О положительном тесте на коронавирус чиновник сообщил в видеообращении, которое разместил в соцсетях.
«Получил положительный тест, но чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Иду на две недели на самоизоляцию, но планирую оставаться в курсе дел и работать дистанционно», — сказал Чернышов.
По его словам, в министерстве уже давно практикуют работу в режиме онлайн. Так что министр надеется на то, что «в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно».
Ранее народный депутат Украины Яна Зинкевич, повторно подхватившая коронавирус, сообщила, что после 15 дней болезни ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Фото Алексея Чернышова из соцсетей.154
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