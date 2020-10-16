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Украина

Госспецсвязи Украины оскандалилась с Huawei

14:01 16 октября 2020
Хакер

Андрей Баранович из «Киберальянса», больше известный как Шон Таунсенд, обратил внимание на ситуацию, связанную с сообщением Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины — накануне она заявила о подписании меморандума с компанией «Хуавей Украина», но вскоре удалила информацию.

«Меморандум о совместной работе службы, занимающейся правительственной связью с Huawei (в санкционном списке министерства торговли США) самым загадочным способом исчез с сайта», — пишет Шон Таунсенд на своей страничке в Facebook и публикует соответствующие скрины.

Тем временем «Европейская правда» сообщает, что сообщения с сайта и с аккаунтов госслужбы были удалены в пятницу, 16 октября. Издание утверждает, что западные партнеры обратили внимание на это сообщение и в неофициальных разговорах выражали «удивление выбором приоритетов украинской стороной».

Так, в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы — официальный Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности. А госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Америка не будет сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei.

Изображение tigerlily713 с сайта Pixabay.

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