Зеленский допустил окончание войны на Донбассе «сегодня или завтра, или послезавтра»

Президент Владимир Зеленский назвал новые сроки, когда может закончиться война на Донбассе. Если раньше глава государства надеялся, что окончание боевых действий возможно до конца 2020 года, то теперь прогнозы стали менее определенными. Своими размышлениями Зеленский поделился в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

«Прийти к миру — возможно. Но путь к миру — это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня, или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории», — заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский увязывал прогресс в мирном урегулировании на Донбассе с планировавшейся второй встречей в «нормандском» формате. Сроки проведения нормандских переговоров пока неизвестны.

Фото president.gov.ua



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