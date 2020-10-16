"Чтобы поставить капельницу, подсвечивают телефоном": сеть шокировали условия в райбольнице на Харьковщине

Сеть шокировали фото из инфекционного отделения Купянской районной больницы на Харьковщине. Как выяснилось, пациенты с пневмонией там лежат в коридорах, а в туалет ходят в палаты к другим больным.

А поскольку коридор слабо освещается, то чтобы поставить больному капельницу, больной вынужден подсвечивать руку своим же мобильным телефоном.

Автор поста, местная жительница Яна Колпакова, призывает местные власти не медлить с открытием новых отделений в городе.

«Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждёте? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?», — задала она риторический вопрос.

Фото из районной больницы

В ответ Анна Клименко Чепурная уточнила, что в отделении находятся только т.н. тяжёлые пациенты, остальные же лечатся амбулаторно.

«Где вы встретите такого больного, неизвестно. Так что одевайте маски!!!», — призвала она.

«Зато день города и поселка отгуляли, на фейерверк посмотрели!!! Вина и на беспечности руководства и на самодурстве населения!!!», — объяснила происходящее Инна Стреляная.

Напомним, в середине октября в харьковской больнице от коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата «Слобожанщины».

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