С закрытыми школами и работающими рынками: "краснозонный" Харьков определился с карантинными мерами
В Харькове, который с понедельника, 16 октября, был отнесен к «красной» карантинной зоне, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела дополнительные ограничения.
Как сообщает сайт городских властей, с 00:00 19 октября на территории города Харькова:
- прекращают работу учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы);
- объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;
- спортзалы и фитнес-центры работают при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм.
Школьные каникулы в городских школах начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября, при этом студенты вузов переводятся на дистанционное обучение.
Детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Также решено не останавливать городской пассажирский транспорт,
Отдельно на заседании комиссии подчеркнули готовность властей обеспечить безопасность во время местных выборов 25 октября.
Фото vgorode.ua/
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