С закрытыми школами и работающими рынками: "краснозонный" Харьков определился с карантинными мерами

В Харькове, который с понедельника, 16 октября, был отнесен к «красной» карантинной зоне, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела дополнительные ограничения.

Как сообщает сайт городских властей, с 00:00 19 октября на территории города Харькова:

прекращают работу учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы);

объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;

спортзалы и фитнес-центры работают при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм.

Школьные каникулы в городских школах начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября, при этом студенты вузов переводятся на дистанционное обучение.

Детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Также решено не останавливать городской пассажирский транспорт, в т. ч. метро. Вместе с тем полиции поручено организовать контроль за ношением масок в вагонах метрополитена.

Отдельно на заседании комиссии подчеркнули готовность властей обеспечить безопасность во время местных выборов 25 октября.

Фото vgorode.ua/



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