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Украина

Боксер Узелков попал в политический скандал из-за каши

17:54 16 октября 2020
Знаменитость лично раздавала кашу горожанам

Полиция Винницкой области расследует подкуп избирателей в Виннице местной организацией партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На нарушения избирательного законодательства пожаловались наблюдатели организации «Опора».

Как оказалось, 14 октября, областная организация оппозиционной партии воспользовалась Днем Защитника Украины, чтобы устроить в центре города бесплатное угощение потенциальных избирателей кашей из полевой кухни и чаем.

При этом кашу раздавал лично кандидат на должность Винницкого городского головы, известный боксер Вячеслав Узелков.

Появились фото и видео с предвыборного мероприятия.

Большинство посетителей мероприятия нарушили карантинные нормы

Полиция усмотрела в мероприятии признаки преступления, квалифицируемого по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Украины («Подкуп избирателей»). В случае признания вины подозреваемых им может грозить ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или же лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, ранее на подкупе избирателей попалась команда кандидата в мэры Одессы.

Фото opora.vn.ua/

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