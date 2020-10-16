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Украина

Выброшенная из окна многоэтажки бутылка попала в женщину с ребенком

18:46 16 октября 2020
бутылка на асфальте

ЧП произошло 13 октября в Николаеве, в микрорайоне «Северный». Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в Центральный райотдел поступило заявление от местного жителя о том, что его жена, проходя по улице с маленьким ребенком, получила удар по голове запущенной с верхних этажей бутылкой. В райотделе открыли уголовное производство по статье «Легкие телесные повреждения». К счастью, удар пришелся по касательной и женщина, хотя и получила травму, угрозы ее жизни нет.

В то же время издание «Преступности. НЕТ» со ссылкой на мужа потерпевшей пишет, что бутылка, отлетев от потерпевшей попала и в 5-летнего ребенка, которого она только что забрала из садика. Женщина сама смогла вызвать скорую помощь и правоохранителей. Ее муж в это время находился в другом городе и срочно приехал, чтобы написать заявление в полицию.

Хулиганов, бросивших бутылку, разыскивают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП в Киеве. Подростки прицельно выбросили стеклянную бутылку из окна, едва не задев при этом проходившую мимо дома пожилую женщину.

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