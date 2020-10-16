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Украина

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

20:05 16 октября 2020
Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Разыскиваемый в Украине по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана Владимир получил важную должность в аннексированном Крыму.

С 5 октября 2020 года он является заместителем главы оккупационной администрации Симферопольского района, тогда как ранее был лишь помощником руководителя «Главного управления по обеспечению деятельности республики». Об этом сообщает канал Подъем.

Гражданином РФ Боделан, который в Одессе возглавлял Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, является с 2010 года.

Национальная полиция Украины объявила его в розыск в 2016 году, а в марте 2020 года стало известно, что Боделана сняли с международного розыска по линии Интерпола.

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Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

Беглый сын экс-мэра Одессы пошел на повышение в аннексированном Крыму

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