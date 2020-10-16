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Украина

Украинцы с российскими паспортами смогут остаться на Донбассе после его деоккупации, — Резников

21:09 16 октября 2020
Алексей Резников

В правительстве Украины разъяснили, какой статус будут иметь граждане Украины на Донбассе, получившие российские паспорт, после деоккупации этой территории.

По словам вице-премьер-министра — министра реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в интервью хорватскому каналу N1, такие граждане получат свободный выбор после деоккупации — остаться и жить на Донбассе в статусе иностранца, или уехать.

Таким образом, в данном вопросе Украина планирует поступить как Хорватия — дать людям выбор и защитить национальные меньшинства.

Резников напомнил о 1,5 миллионах «переселенцев», которые также имеют право вернуться на Донбасс. Также право на возвращение имеют представители национальных диаспор — в т. ч. армянской и греческой, которые вынуждены были уехать с неподконтрольной территории.

Напомним, Зеленский допустил окончание войны на Донбассе «сегодня или завтра, или послезавтра».

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