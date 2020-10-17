Погода в Украине испортилась: надолго ли?

Украину накрыла волна холода — в субботу, 17 октября, по всей территории страны ожидаются дожди, которые снизят температуру воздуха в западных областях страны до +5 градусов, и лишь в Крыму все еще будет по-летнему тепло — до +23. Также будет дуть довольно сильный ветер — 12 метров в секунду.

И хоть в воскресенье, 18 октября, дожди прекратятся, а скорость ветра снизится до около 10 метров в секунду, похолодание продолжится — днем на западе и севере местами будет лишь +6 С, а в южных и восточных областях — до +16 градусов.

В понедельник, 19 октября, осадков также не ожидается, но будет по-осеннему прохладно — до 2 градусов тепла в западных и северных регионах.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что во второй половине месяца температура воздуха поднимется до отметок 17−18 градусов тепла.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди принесут похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные».

Фото ru.freepik.com/

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