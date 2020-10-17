28.26 / 28.45 32.97 / 33.33
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине установлены новые антирекорды заболеваемости и смертности от коронавируса

9:54 17 октября 2020
Коронавирус

В Украине за прошедшие сутки, 16 октября, зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 — 6410 человек. Также за последние сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 109. Это следует из данных СНБО.

Также сообщается, что выздоровели за сутки 2194 больных. Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве — 598. Умерло в столице за сутки 12 больных. На втором месте идет Одесская область. Там зафиксировано 506 новых случаев COVID-19 и 7 смертельных.

В Харьковской области — 472 новых случая и 5 летальных. В Днепропетровской области — 464 новых случая и 18 летальных. В Хмельницкой области — 382 новых случая, летальных нет.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали единственное эффективное лекарственное средство против COVID-19 в тяжелой форме. Им оказался препарат «Дексаметазон». Его используют исключительно для кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии.

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

Давид Арахамия

Арахамия и Шуфрич схлестнулись у Шустера из-за марихуаны

светильник, убивающий коронавирус

«Наши светильники уничтожают коронавирус и при этом безопасны для людей»

Сергей Глушко

"Старый и тупой" изменщик Тарзан спел песню о любви и недоброжелателях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер