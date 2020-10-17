В Украине установлены новые антирекорды заболеваемости и смертности от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 16 октября, зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 — 6410 человек. Также за последние сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 109. Это следует из данных СНБО.

Также сообщается, что выздоровели за сутки 2194 больных. Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве — 598. Умерло в столице за сутки 12 больных. На втором месте идет Одесская область. Там зафиксировано 506 новых случаев COVID-19 и 7 смертельных.

В Харьковской области — 472 новых случая и 5 летальных. В Днепропетровской области — 464 новых случая и 18 летальных. В Хмельницкой области — 382 новых случая, летальных нет.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали единственное эффективное лекарственное средство против COVID-19 в тяжелой форме. Им оказался препарат «Дексаметазон». Его используют исключительно для кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии.

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