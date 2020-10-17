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В Киеве рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: в антилидеры вырвался Деснянский район

11:57 17 октября 2020
Коронавирус

В Киеве за прошедшие сутки выявили 598 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью, что является антирекордом. Предыдущий антирекорд был 9 октября. Тогда в Киеве выявили 567 новых случаев COVID-19 за сутки.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки в столице умерли 12 больных, а выздоровели 186 пациентов. Заболело 345 женщин возрастом от 18 до 97 лет и 210 мужчин от 18 до 81 года.

Также за сутки СOVID-19 выявили у 33 детей: из них 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет. Более того заболело и 28 медиков. В больницы госпитализировали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

Больше всего заболевших выявили в Деснянском (162), Дарницком (80) и Печерском (65) районах. Таким образом, Деснянский район впервые стал антилидером по общему числу выявленных случаев коронавирусной болезни (4566). До этого с мая этого года антилидером по общему числу новых случаев COVID-19 был Дарницкий район.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 — 6410 человек. Также за последние сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 109.

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