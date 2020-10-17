"Чем ихтамнетов поить думаете?": под Севастополем почти исчезло Чернореченское водохранилище

В аннексированном Севастополе продолжает мелеть Чернореченское водохранилище.

В сети показали сравнительные фото объекта, сделанные 16 октября и 19 июня 2020 года.

Июнь 2020

Октябрь 2020

Их автор, известный крымский блогер, RoksolanaToday&КрымUA, подчеркнула, что уже в июне в искусственном водоеме было сосредоточено 30 млн. кубометров воды, что в 2 раза меньше, чем в июне 2019 года.

«Севастополь. Чем своих ихтамнетов поить думаете, а, гардемарины?», — иронично прокомментировала она снимки.

В комментарии пользователь Alice Cooper посоветовала оккупантам «выжимать воду из камней».

«Жаль только тех, кто понимал, чем обернется беспредел 2014, а остальное стадо — „под нож“ Недороссии», — написала она.

Напомним, в начале августа гидрологи аннексированного Крыма заявили об угрозе исчезновения некогда полноводной реки Черная, которая является основным «донором» воды для Чернореченского водохранилища под Севастополем.

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