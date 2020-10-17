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Украина

Халат, кофе и воздушный шар: украинский фотограф впечатлил сеть невероятным видео

17:05 17 октября 2020
фотограф на шаре

Яркое видео украинского фотографа Назара Дорошкевича за неполные сутки набрало в Instagram более 255 тысяч просмотров. На видео мужчина в халате пьет утренний кофе, стоя на воздушном шаре, который поднялся высоко в небо. Рядом с шаром пролетает самолет.

«Доброе утро», — подписал видео автор.


Подписчики были в восторге.

В Instagram Дорошкевича много различных роликов и красочных фото Украины.

Напомним, в прошлом году Дорошкевич на канале YouTube опубликовал видео о красотах нашей страны UKRAINE IS MY HOME.

Фото скриншот Instagram/dorosh.raw

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