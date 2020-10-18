Отказ Украины от российской вакцины от COVID-19 навлек «атаку» на посольство США

16 октября на Facebook-странице посольства США в Украине было опубликовано заявление об отказе Киева от закупок российской вакцины против COVID-19, которая не прошла клинические испытания на безопасность. Заявление было сделано после встречи временного поверенного в делах США Кристины Квин и министра здравоохранения Максима Степанова.



В итоге к утру 18 октября под постом появилась масса комментариев по этому поводу. В топы вышли возмущенные реплики, что якобы США таким образом управляют Украиной, хотят погубить Украину и тому подобное. Судя по профилям таких комментаторов, это в основном, пророссийски настроенные украинские граждане, в том числе сторонники партии Анатолия Шария.

Напомним, ранее Максим Степанов озвучил возможную цену вакцины от коронавируса компаний, которые проводят уже третий этап клинических испытаний.

Фото facebook.com/usdos.ukraine

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